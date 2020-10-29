Временная отмена безвиза с ЕС: Политический эксперт указал на манипуляцию

"Как работают манипуляции - на тему отмены так называемого "безвиза". Посол Украины в ЕС написал вице-премьеру Украины письмо, где поделился неофициальным мнением. Своим. На эту тему. Письмо "случайно" оказалось в распоряжении одного сайта. Вуаля - можно писать алармиские заголовки про отмену безвиза, типа цитирую - "В ЕС считают решение КС основанием для приостановления безвиза", - отметил он.

Как утверждают журналисты, об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, который появился в их распоряжении.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима", - якобы говорилось в письме.

Напомним, днями Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В частности, полномочия НАПК по проверке деклараций суд признал такими, которые не отвечают Конституции Украины.

В связи с этим решением многие государственные институции выступили с критикой КСУ, а президент Владимир Зеленский собрал экстренное закрытое заседание СНБО.