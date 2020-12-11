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Медики объяснили, почему защитные маски нельзя носить в мороз

Фото из открытых источников

Врачи отметили, что гораздо эффективнее на морозе можно использовать шарф

Российские врачи выступили против ношения защитных масок на улице, чтобы согреться в мороз. Об этом пишет Telegram-канал "Подъем".

По словам специалистов, маска не будет работать как "согревающий элемент", а на морозе вследствие человеческого дыхания она просто увлажняется. Это приводит к тому, что маска намокает и полностью теряет все барьерные свойства.

"Поэтому, если идёшь по безлюдной улице, сними маску. Важно понимать, что, когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага", - отметили в московском департаменте здоровья.

Врачи отметили, что гораздо эффективнее на морозе можно использовать шарф.

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Напомним, по состоянию на утро 11 декабря в Украине лабораторно подтверждено 872 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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