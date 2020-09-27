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Врачи рассказали о состоянии курсанта, который выжил в авиакатастрофе под Харьковом

Курсант, выживший в Чугуеве, чувствует себя уже лучше Армия Информ

Вячеслав Золочевский чувствует себя хорошо и уже общается с врачами и родными

Врачи заявили, что состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиакатастрофе под Харьковом, сейчас оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает "АрміяІнформ" со ссылкой на старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковника медицинской службы Юрия Клапчука.

"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиации 25 сентября, сейчас оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному. Парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут навестить друзья из университета", - проинформировал военный медик.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. 

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета. Вчера, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

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