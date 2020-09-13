Врачи рассказали о состоянии Балуха

Его состояние находится полностью под контролем

Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха по состоянию на 12 сентября остается стабильно тяжелым. Об этом со ссылкой на медиков сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"От врачей В. Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Под контролем", - написала она.

Отметим, что накануне Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха.

Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

При этом по словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, у Балуха сломана рука и ключица.

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Напомним, в ночь на вторник неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху.

Впоследствии правоохранителям удалось найти личные вещи потерпевшего и установить место, где он находился накануне, а также лиц, с которыми он общался.

Также на контроль ход расследования нападения и причинения телесных повреждений бывшему политзаключенному Владимиру Балуху взяла столичная прокуратура.

Накануне появилась информация о том, что Владимир Балух подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.