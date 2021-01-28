Врачи при работе с больными на коронавирус начинают отказываться от спецкостюмов

Фото из открытых источников

Спецкостюмами пользовались в начале пандемии, когда было неизвестно, как передается инфекция

Защитные спецкостюмы для медиков, работающих с больными COVID-19, постепенно уходят в прошлое как в Европе и США, так и в Украине. Об этом рассказал врач-пульмонолог высшей категории общесоматического (сейчас для пациентов с коронавирусом) отделение Черниговской областной больницы, главный пульмонолог области Иван Тельнов, передает Укринформ.

"Спекцкостюми - не панацея. Это уже поняли в европейских странах и США. Когда в начале пандемии механизм передачи возбудителя коронавірусної инфекции был неизвестен, там тоже медики были в защитных костюмах и респираторах. Но сейчас они от этого отошли, и мы отходим", - отметил он.

По словам Тельнова, для врачей областной больницы, которые заходят в "красную" зону несколько раз в день, есть одноразовые медицинские халаты, респираторы с экраном или очки. То есть, защита от попадания инфекции в дыхательные пути или на слизистую оболочку носа.

Ранее Всемирная туристическая организация при Организации Объединенных Наций заявляла, что из-за пандемии коронавируса 2020 год стал худшим для туризма за всю историю но ожидается, что он вернется к докоронавирусному уровню не ранее 2023 года.