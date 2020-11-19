Врачи предполагают, что COVID-19 может повреждать зубы и ротовую полость

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Впрочем, пока рано точно подтверждать связь между коронавирусом и зубами

Врачи начинают все чаще получать сообщения о том, что инфекция может повлиять на здоровье полости рта, пишет HuffPost.

Отмечается, что после диагноза COVID-19 и выздоровления люди делятся историями о том, как состояние их зубов или десен ухудшалось. Впрочем, пока рано подтверждать связь между COVID-19 и здоровьем полости рта, и врачам будет нужно намного больше данных, чтобы точно выяснить, что происходит.

Но некоторые эксперты в области здравоохранения подозревают, что коронавирус может непосредственно инфицировать кровеносные сосуды и нарушать приток крови к деснам, зубам и языку, вызывая боль и повреждение.

В частности есть подозрение, что ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть вызвано проблемой с кровотоком. Уже известно, что коронавирус поражает кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке сосудов.

Если кровь не может легко достичь наших органов, это может привести к повреждению. Вот почему врачи наблюдали различные осложнения, связанные с COVID-19, в сердце, легких, кишечнике, головном мозге и почках.

То же самое можно сказать и о ротовой полости, считает эксперт Уильям Ли.

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"Наша челюсть очень насыщена кровеносными сосудами. У нас много зубов, чувствительные десны, у нас есть язык и вкусовые рецепторы, которые нуждаются в питании", - сказал он.

Основное повреждение сосудов, которое COVID-19 наносит организму, может продолжаться даже после того, как болезнь исчезнет, и со временем может вызвать ухудшение состояния зубов.

Если при выпадении зуба не было крови, это может означать, что кровь туда плохо доходит, что могло привести к ухудшению состояния его зуба, считает Ли.

Крайне важно признать, что необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем эксперты будут делать выводы о том, как и почему COVID-19 может повредить зубы.

Ранее сообщалось, что в США исследователи из академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили еще один симптом у больных COVID-19.

Так, ученые установили на основе своих предыдущих исследований, что у некоторых больных COVID-19 на пальцах ног могут появляться раздражения, похожие на те, которые возникают при обморожении.