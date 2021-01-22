Врачи обнаружили у больных коронавирусом детей симптом, который может запутать

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Женщина рассказала, что у ее полуторагодовалого сына подтвердили COVID-19, однако незадолго до этого она обнаружила на его теле сыпь

В Великобритании у больного коронавирусом ребенка обнаружили аллергическую сыпь, которая может запутать врача, указав на другое заболевание. Об этом пишет BBC ссылаясь на медсестру Джейд Робертс из города Бери-Сент-Эдмундс.

Женщина рассказала, что у ее полуторагодовалого сына подтвердили COVID-19, однако незадолго до этого она обнаружила на его теле сыпь, которая внешне была похожа на аллергическую крапивницу.

"Когда появилась сыпь, мне в голову не приходил Ковид. Красные пятна озадачили и терапевта, который подумал, что это скорее всего аллергическая реакция", - сказала Робертс.

Обеспокоенная мать все же сделала тест и получила положительный результат. После этого она рассказала в сети о своем открытии, к ней обратились другие родители с аналогичными ситуациями.

"Сначала сыпь проявлялась, как крапивница, и была мягкой на ощупь. У сына появился насморк, а затем сыпь распространилась на щеки, уши, колени и живот", - добавила Робертс.

Напомним, ранее внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что есть категория людей, которым вакцинация от коронавируса не нужна и даже опасна. Речь идет о тех, кто уже переболел COVID-19 и чей организм выработал высокий уровень антител.