Врачам одесской скорой указали на "недопустимость" публикаций в соцсетях информации о работе

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Одесские медики выложили в соцсети скрин телефонограммы с подписью исполняющего обязанности генерального директора одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислава Терлецкого.

В документе идет речь о "недопустимости публикации в социальных сетях любой информации о деятельности сотрудников центра в условиях чрезвычайной ситуации, особенно фото- и видеоматериалов".

Одесским медикам запретили россказывать о условиях работы в соцсетях Думская

Совершенно очевидно, что этот запрет незаконен. Журналисты местного издания "Думская" обратилась к самому Терлецкому с просьбой прокомментировать странное распоряжение.

Вр.и.о. гендиректора заявил, что никому ничего не запрещал: мол, в тексте нет слова "запрещаю".

"Могут нарушать на здоровье!" — сказал медик.

Он пояснил, что его очень расстроило поведение сотрудников центра, которые, получив средства индивидуальной защиты, начали делать в них селфи и публиковать их на "Фейсбуке".

"Карантин — не карнавал. И к тому же у нас никогда никто не получал армейский респиратор химзащиты типа "Лепесток" (это реплика по поводу конфликта между волонтерами и чиновниками, — Ред.). Этот респиратор получали водители КП "Автобаза санитарного транспорта". У нас продолжают работать 1600 человек на скорых, созданы 22 опорных бригады. Мы отмечаем сейчас много обманов диспетчеров. Например, требуют приехать на серьезные симптомы, а когда прибывает бригада — там всего лишь давление 150/90. Или наоборот — пять дней температура, сухой кашель, трудно дышать, а вызов на почечную колику. А при этом на всем побережье на выходных был аншлаг — никого карантин не волновал. Никакой ответственности и совести у многих наших сограждан просто нет", — сетует Владислав Терлецкий.

При этом и.о. директора "ООЦЭМП и МК" поблагодарил волонтеров за проделанную работу и помощь и передал отдельное спасибо "Корпорации монстров" Катерины Ножевниковой, а журналистов попросил проверять информацию.