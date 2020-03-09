Врач ВОЗ едет в Черновцы, чтоб проверить, как лечат больного коронавирусом

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Состояние пациента стабильное, однако тест все еще показывает положительный результат

В Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного на коронавирус COVID-19 и определит, правильно ли его лечат. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Всемирная организация здравоохранения всегда делегирует своих представителей в страны, в которой обнаружено больного на коронавирус. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного на коронавирус. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", - сказала она.

Также чиновница сообщила, что сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильный. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов. Он получает адекватное лечение согласно всех протоколов ВОЗ.

Кроме этого, по ее словам больному сделали повторный тест на коронавирус, который также дал положительный результат. Это означает, что пациент все еще болен, и в его организме присутствует этот вирус.

"Согласно протоколов больному будут еще несколько раз проводить тесты. Только после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат на коронавирус, можно будет говорить, что человек выздоравливает", - отметила Гусь.

Напомним, во вторник, 3 марта, в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания коронавірусною инфекцией у мужчины, который 26 февраля приехал из Италии.

Подразделения государственной пограничной службы совместно со специалистами Министерства здравоохранения устанавливают осіб, которые могли контактировать с украинцем, у которого обнаружили коронавирус COVID-2019.