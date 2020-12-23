Врач-терапевт рассказала, как провести тест на COVID-19, чтобы результат был на 100% правильным

Телеканал ZIK

Период забора материалов также имеет значение при проведении тестирования на коронавирус

Чтобы тест на коронавирус COVID-19 показал правильный результат, нужно правильно провести забор материалов, его должен проводить специалист, а лаборатория должна иметь соответствующий сертификат.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: Поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявила профессор кафедры терапии украинской военной медицинской академии, врач-терапевт Марьяна Селюк.

"Первое условие, которое должно быть, чтобы тест показал нам абсолютно правильный результат, это правильный забор материала. То есть опытный человек должен взять материал, а не просто где-то наугад. Также это должна быть действительно сертифицированная лаборатория, которая несет ответственность за свои анализы. Также имеет значение определенный период забора. Иногда РНК может быть отрицательным, если нет такой нагрузки, чтобы вирус проявився, такое тоже может быть. Но, если своевременно, абсолютно правильно взять забор материала и его выполнили в сертифицированной лаборатории, то этот тест действительно будет правильным", – сказала Марьяна Селюк и добавила, что медицина - это не математика, поэтому и во время тестирования на коронавирус также может быть погрешность.

Она также прокомментировала возможность проведения в Украине тестов на новый штамм коронавируса, который накануне обнаружили в Великобритании. Врач отметила, что в Минздраве пообещали до конца года представить новые праймеры к тестам.

"Но пока для нас это "терра инкогнита". Мы пока не знаем, с чем мы столкнулись. С одной стороны нам рассказывают одно, с другой – другое. Вроде они похожи, но отличаются по агрессивности. Если они более или менее похожи, возможно, эти тесты и будут соответствовать. Хотя сказали, что тесты переделают, стандартизируют, а мы будем надеяться, что то, что говорят, будет соответствовать действительности. На перспективу пока трудно сказать. Но любой тест будет иметь отрицательный результат, если неправильно провести забор материала", – подчеркнула Марьяна Селюк.

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Напомним, глава Минздрава Максим Степанов признал, что 30% тестов для выявления коронавирусной инфекции в Украине являются недостоверными, однако тесты должны быть точны или же их не должно быть вообще.

Добавим, что по состоянию на утро 23 декабря в Украине лабораторно подтверждены 989 642 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как говорится в сообщении Минздрава, 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника. Также за минувшие сутки летальных исходов – 275, выздоровели 15 372 человека.

Следует заметить, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщал, что в Украине до конца года изменят системы ПЦР-тестирования для выявления нового штамма коронавирусного заболевания у инфицированных украинцев.

Ранее сообщалось об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании. Жители страны сейчас не паникуют, а придерживаются противоэпидемических рекомендаций.

Вирус распространяется мгновенно и значительно отличается от ранее известного коронавирусного заболевания. Сейчас из Соединенного Королевства уже возвращаются украинцы. Пока руководство Украины не приняло решения о закрытии границ.