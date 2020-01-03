Врач рассказал, как подготовить организм к вакцинации от COVID-19
Перед вакцинацией необходимо воздержаться от алкоголя и стресса
Главный врач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков назвал несколько правил, которые позволят подготовить организм к вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью РБК.
По словам медика, в первую очередь необходимо подготовиться психологически и успокоиться, ведь чрезмерное волнение может спровоцировать повышение давления. Кроме того, из-за стресса и выброса адреналина во время укола человек может терять сознание.
Также врач подчеркнул, что перед вакцинацией необходимо воздержаться от алкоголя. Спиртные напитки рекомендуется прекратить употреблять минимум за три дня до введения препарата. После прививки алкоголь также не советуют употреблять в течение 72 часов.
Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов утвердил дорожную карту вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Ожидается, что первый этап прививок запланировано начать в январе 2021 года, однако его сроки могут сместиться на незначительное время.