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Врач рассказал, как подготовить организм к вакцинации от COVID-19

Чрезмерное волнение может спровоцировать потерю сознания после прививки Фото из открытых источников

Перед вакцинацией необходимо воздержаться от алкоголя и стресса

Главный врач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков назвал несколько правил, которые позволят подготовить организм к вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью РБК. 

По словам медика, в первую очередь необходимо подготовиться психологически и успокоиться, ведь чрезмерное волнение может спровоцировать повышение давления. Кроме того, из-за стресса и выброса адреналина во время укола человек может терять сознание. 

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Также врач подчеркнул, что перед вакцинацией необходимо воздержаться от алкоголя. Спиртные напитки рекомендуется прекратить употреблять минимум за три дня до введения препарата. После прививки алкоголь также не советуют употреблять в течение 72 часов. 

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов утвердил дорожную карту вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Ожидается, что первый этап прививок запланировано начать в январе 2021 года, однако его сроки могут сместиться на незначительное время.

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