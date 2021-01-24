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Врач объяснила, почему дистанционная работа опасна для здоровья

Неправильно организованная дистанционная работа может навредить здоровью Фото из открытых источников

Чтобы избежать ослабления иммунитета, медик советует регулярно делать разминку и не перегружаться

Удаленная работа может навредить здоровью, ведь у людей появляется недостаток физической активности. Об этом сообщила генеральный директор Российского медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа, передает Лента.ru

По словам медика, из-за недостатка активности многие работники набирают лишний вес, что становится причиной развития болезней.

"А набор веса - это панкреатиты, проблемы желудочно-кишечного тракта, а значит, и иммунной системы", - пояснила Людмила Лапа.

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Медик подчеркнула, если человек после длительной дистанционной работы сразу выйдет в офис, то может заболеть из-за ослабленной иммунной системы. Поэтому врач советует обратить внимание на выбор рабочего места дома. В частности, работа с ноутбуком на кровати или диване может обострить остеохондроз. Также нужно обеспечить достаточное освещение, чтобы избежать излишнего напряжения глаз. 

Кроме того, через каждые полчаса работы за компьютером Людмила советует разминаться и не давать организму перегружаться. 

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Напомним, несколько месяцев назад министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал работодателей переходить на посменный режим или вводить дистанционную работу. 

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