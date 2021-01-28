Врач-инфекционист рассказала о новом штамме коронавируса, от которого может не защитить вакцина

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Недавно "бразильский" штамм коронавируса обнаружили в США

Обнаруженный в США новый штамм коронавирусной болезни благодаря мутациям способен "обходить" иммунную систему организма, поэтому вакцины от COVID-19 могут не сработать против него. Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская в Фейсбук.

Отмечается, что "бразильский" штамм коронавируса Brazil P1 был обнаружен в Соединенных Штатах. В то же время четкой информации о том, что "британский" и "бразильский" штаммы действительно вызывают более тяжелые формы болезни, нет.

В то же время в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что "бразильский" штамм коронавируса является причиной резкого роста количества больных в Манаусе и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки, а в медучреждениях не хватает кислорода и коек.

Напомним, недавно в США подтвердили первый случай нового штамма коронавируса, который начал распространяться в Бразилии. Болезнь обнаружили у одного из жителей Миннесоты, который ездил в южноамериканскую страну.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Оксфордского университета разрабатывает вакцину против новых штаммов коронавируса, появившихся в Великобритании и других странах.