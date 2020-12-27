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Врач-инфекционист предупредила украинцев о новых "сюрпризах" коронавируса

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, сколько времени будут храниться антитела после вакцины

Коронавирусы способны быстро мутировать и становиться более опасными, поэтому в процессе борьбы с пандемией COVID-19 людей ждет еще "много сюрпризов". Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала NewsOne.

По словам Голубовской, в случае заражения любой коронавирусной болезнью, организм человека не устойчив, а появление и распространение COVID-19 еще недостаточно исследованы. Поэтому она отмечает, что пока неизвестно, как долго будут храниться антитела после вакцинации против болезни. "Все равно будут учтены побочные реакции, сюрпризы могут быть разные", – сказала врач.

Что касается сроков поставки в Украину вакцины, то Голубовская сравнила наше государство со странами Африки. "Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки к югу от Сахары будем в таком же положении, пока не поменяется политика государства", – высказалась инфекционист.

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Напомним, недавно Ольга Голубовская заявила, что больным COVID-19 должно обеспечиваться бесплатное лечение в государственных больницах, однако иногда пациентам приходится докупать некоторые лекарства. По ее словам, это связано с длительным процессом закупки препаратов медучреждениями.

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