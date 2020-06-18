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Врач-инфекционист объяснила, почему в Украине каждый день – антирекорды по количеству больных COVID-19

Ольга Голубовская Скриншот видео

Такая ситуация имеет несколько причин, говорит Ольга Голубовская

В нескольких регионах Украины из-за заболевания на коронавирусную инфекцию такой же коллапс, как в Италии.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила врач-инфекционист, член Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская отметила, что ситуация с фиксированием антирекордов из-за количества инфицированных коронавирусной инфекцией имеет несколько причин. Одна из них – это то, что поступают результаты тех анализов, которые взяли ранее.

"В клинике мы видим уже не только в Киеве, в нескольких регионах Украины, я примерно говорю, так, чтобы было понятно, – коллапс такой же, как в Италии. То есть у нас уже давным-давно рост этой заболеваемости, мы видим, что творится в клиниках. Но поскольку тестирование, видимо, опаздывает, сейчас мы видим эту такую официальную статистику, которую врачи видят в наших стационарах. И, кроме этого, может быть плюс реальный рост заболеваемости, потому что ослабление карантина", – говорит Ольга Голубовская.

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Напомним, 18 июня Украина установила новый антирекорд по количеству больных коронавирусной инфекцией COVID-19 – за сутки болезнь диагностировали у 829 пациентов.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса адаптивный карантин в Украине продлили до конца июля.

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