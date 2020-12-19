Врач-инфекционист объяснила, почему украинцы платят за "бесплатное лечение" от COVID-19

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Речь идет о вынужденной докупке лекарств пациентами

Больным коронавирусной болезнью COVID-19 должно обеспечиваться бесплатное лечение в государственных больницах, однако иногда пациентам приходится докупать некоторые лекарства. Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По словам Голубовской, это связано с длительным процессом закупки препаратов медучреждениями. А в случае отсутствия лекарства от коронавируса на момент госпитализации человека, ему придется купить препарат за свой счет, однако это происходит несистематично.

"Бывает такая ситуация: закончились медицинские препараты, чтобы их закупить есть определенная процедура тендеров и тому подобное. Больные же этого не ждут, больной сейчас поступил, ему сейчас надо", – сказала медик.

В то же время врач добавила, что регионы тратят деньги на свое усмотрение и они не всегда идут на закупку лекарств. "Должна быть жесткая вертикаль (медицинская) без никакой децентрализации, с определенным контролем и с требованиями", – высказалась Голубовская.

Напомним, недавно Ольга Голубовская в эфире телеканала ZIK объяснила, когда человек, заболевший COVID-19, наиболее заразна. По ее словам, сейчас инфицироваться коронавирусом можно где угодно.