Врач-инфекционист назвала три сценария развития пандемии COVID-19 в Украине

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Болезнь COVID-19 может стать сезонной

Пандемия коронавірусної болезни COVID-19 в Украине может пойти по трем возможным сценариям, которые сейчас можно прогнозировать. Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире одного из телеканалов.

По словам Голубовской, существует вероятность, что болезнь COVID-19 станет сезонной. "Есть три сценария. Это сойдет на нет (коронавирус, – ред.) – один сценарий. Но наиболее вероятен сценарий, что через год-два после того, как оно возникло, заболевание станет сезонным и сконцентрируется на группах риска, пожилых людей", – сказала инфекционист.

При этом врач добавила, что не хочет озвучивать самый страшный сценарий развития пандемии, но намекнула, что это касается нарастающей смертности, которая не будет прекращаться. В то же время она считает, что ближайшие три месяца покажут, как дальше будут развиваться события.

Напомним, недавно Ольга Голубовская назвала частый симптом коронавируса COVID-19, который означает легкое течение болезни. Тогда она рассказала, что речь идет о потере обоняния, на которую приходится до 86% случаев легких форм коронавирус.