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Впервые за всю историю конфликта на Донбассе обычные люди, а не политики, провели диалог по восстановлению мира на востоке страны, - Шевчук

Ветеран АТО, координатор международного гражданского Форума "Люди мира" Вячеслав Шевчук Фото из открытых источников

Впервые в истории конфликта на Донбассе сами жители Украины, а не политики и власть, провели международный гражданский Форум по достижению мира на востоке страны. Об этом заявил предприниматель, ветеран АТО, координатор международного гражданского Форума "Люди мира" Вячеслав Шевчук.

"Впервые за всю историю конфликта обычные люди проявили инициативу провести такой Форум. Инициатива исходила от простых людей, а не от политиков или тех, кто заинтересован в продолжении конфликта, она исходила от людей, которые устали от этой войны", - отметил Шевчук.

С работой международного гражданского Форума "Люди мира" можно ознакомиться на YouTube-канале "Люди мира".

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