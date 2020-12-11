Впервые в Украине ребенку пересадили почку от умершего донора
Всего благодаря донорским органам удалось спасти жизни четырех человек
В Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова в Киеве впервые в стране сделали трансплантацию почки ребенку от умершего человека. Об этом сообщает в Facebook ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец.
Согласно сообщению, пересадку сделали трехлетней девочке, у которой летом внезапно развилась острая почечная недостаточность. Перетониальный диализ был неэффективным, показатели были завышены в несколько раз. Периодически ребенка подключали к гемодиализу. Однако его проведение в таком юном возрасте очень плохо, а шансы такого ребенка на нормальную жизнь были мизерными.
Однако этой ночью ребенка удалось спасти, врачи удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку.
"Она работает. Мама, говорят врачи, "в шоке". Женщина до сих пор не верит, что это произошло на самом деле. И ее можно понять", - написала Заславец.
Как отмечается, почка принадлежала 38-летнему мужчине, которого накануне доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с тяжелой черепно-мозговой травмой. Попытки спасти пациента оказались тщетными, консилиум врачей диагностировал смерть мозга.
После этого трансплант-координатор поговорила с родственниками мужа. После паузы на размышления жена и беременная сестра пациента дали согласие. Таким образом удалось спасти жизни четырех человек. Трое из них - это пациенты Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова: 3-летняя девочка и 50-летний житель Киевской области получили по почке, печень пересадили 59-летнему мужчине.
С полуночи сердце умершего бьется в груди 34-летнего мужчины, который несколько лет страдал дилатационной кардиомиопатией, мышца растягивалась и не могла уже качать кровь. Пересадку сделали в Институте сердца Украины.
Напомним, накануне во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.