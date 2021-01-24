Возвращение за парты: Как будут работать школы и детсады с понедельника
Образовательные учреждения вернутся к правилам, которые действовали в декабре
В Украине с понедельника, 25 января, учебные заведения вернутся к противоэпидемическим мероприятиям, установленным в декабре. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на толкование Министерства образования и науки.
Отмечается, что с завтрашнего дня будет действовать запрет на посещение учебных заведений группами более 20 человек. В то же время это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
Также запрещено посещение, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 пациентом находится более 50% учеников и персонала. Кроме того, нельзя и проводить массовые мероприятия в образовательных учреждениях (спектакли, праздники, концерты), если в них участвуют не одна группа или класс, а также в присутствии зрителей.
Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что возвращение к привычному формату обучения в школах будет зависеть от благоприятности эпидемической ситуации. Тогда он добавил, что принятие окончательных решений по этому вопросу не зависит от одного лица, например, министра образования или министра здравоохранения.
Напомним, Украина с понедельника, 25 января, выходит из усиленного карантина. О том, какие противоэпидемические ограничения будут действовать в государстве завтра, читайте здесь.