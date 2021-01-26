Возобновление обучения в школах: Минздрав дал рекомендации ученикам

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Детей призывают часто мыть годы, носить маски и соблюдать дистанцию

В Украине со вчерашнего дня, 25 января, возобновилось очное обучение в школах, но ученикам рекомендуют не пренебрегать соблюдением противоэпидемических норм. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко Фейсбук.

По словам Ляшко, необходимо напоминать детям о важности частого мытья рук, ношения маски в общественных местах и соблюдения физического дистанцирования за пределами класса.

Главный санврач напомнил правила, при которых пренебрежение противоэпидемическими мерами может привести к запрету посещения школ. В частности, в случае распространения коронавируса, учебное заведение могут закрыть для посещения, если на самоизоляции будут находиться более половины учащихся или персонала.

Также очное обучение могут приостановить в случае превышения эпидемического порога гриппом и гриппоподобными заболеваниями, количество которых традиционно растет в начале февраля. Таким образом посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические меры при достижении и превышении уровня 483 больных гриппом на 100 тысяч населения. Сегодня показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 тысяч населения.

В то же время для избежания заражения гриппом украинцам рекомендуют:

избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;

избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;

прикрывать нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу после использования нужно выбросить;

держаться от на расстоянии не менее двух метров от человека, у которого есть симптомы гриппа.

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Напомним, по состоянию на утро 26 января в Украине выявили 1 197 107 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболело 2779 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях.