Возле Офиса президента усилили охрану

Правоохранители усилили охрану возле Офиса президента Фото из открытых источников

При этом доступ граждан на территорию не ограничен

Возле Офиса президента Украины правоохранители усилили охрану, однако доступ к территории здания ограничен не был. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, охрана была усилена в связи с обустройством вблизи офиса праздничных локаций к Рождеству и Новому году.

"Перед офисом Президента обустроены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Несмотря на это, полицейские усилили меры безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантинных ограничений. Также проводятся поверхностные проверки.

В то же время в полиции отметили, что доступ граждан на территорию ограничен не был.

Напомним, недавно в полиции сообщили, что могут ввести ограничения на вход на Софийскую площадь, где будет находиться новогодняя елка, чтобы не допустить роста больных коронавирусом.