Возле Офиса президента усилили охрану
При этом доступ граждан на территорию не ограничен
Возле Офиса президента Украины правоохранители усилили охрану, однако доступ к территории здания ограничен не был. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как отмечается, охрана была усилена в связи с обустройством вблизи офиса праздничных локаций к Рождеству и Новому году.
"Перед офисом Президента обустроены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Несмотря на это, полицейские усилили меры безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме этого, полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантинных ограничений. Также проводятся поверхностные проверки.
В то же время в полиции отметили, что доступ граждан на территорию ограничен не был.
Напомним, недавно в полиции сообщили, что могут ввести ограничения на вход на Софийскую площадь, где будет находиться новогодняя елка, чтобы не допустить роста больных коронавирусом.