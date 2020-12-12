live
Новости » Общество Читати новину українською

Возле Офиса президента усилили охрану

Правоохранители усилили охрану возле Офиса президента Фото из открытых источников

При этом доступ граждан на территорию не ограничен

Возле Офиса президента Украины правоохранители усилили охрану, однако доступ к территории здания ограничен не был. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. 

Как отмечается, охрана была усилена в связи с обустройством вблизи офиса праздничных локаций к Рождеству и Новому году. 

"Перед офисом Президента обустроены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Несмотря на это, полицейские усилили меры безопасности", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Протесты под Радой: Полиция усилила охрану квартала, сообщается о столкновениях

Кроме этого, полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантинных ограничений. Также проводятся поверхностные проверки.

В то же время в полиции отметили, что доступ граждан на территорию ограничен не был. 

Напомним, недавно в полиции сообщили, что могут ввести ограничения на вход на Софийскую площадь, где будет находиться новогодняя елка, чтобы не допустить роста больных коронавирусом. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве на набережной горело помещение: Очевидцы говорят, что слышали взрыв В самом центре Полтавы горит историческое здание Владелец сгоревшего в Одессе отеля "Токио Стар" умер от COVID-19 Остался один и играл со спичками: Во Львовской области в огне погиб двухлетний мальчик
Loading...

программы канала ZIK

Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Липовые тесты на COVID-19. Почему больницы отказываются помогать? | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Годовщина
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу
Непогода в Украине: Каток на дорогах. Новый санитарный регламент для школ | #Новости | 11.12.20