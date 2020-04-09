Возглавлять Минздрав должен администратор, который на отлично прошел все ступеньки, а не бездари без образования, – Тодуров

Борис Тодуров Фото - скриншот

"Вот это было страшно"

Министерство здравоохранения Украины должен возглавить человек-администратор, который до того на отлично прошел все ступеньки, начиная от практикующего врача.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор Института сердца, украинский кардиохирург Борис Тодуров.

Борис Тодуров отметил, что он не хотел бы быть министром здравоохранения, и объяснил, в чем заключается причина.

"На сегодня пост министра - это такая формальная позиция, когда человек, приходя в это кресло, не может решать свои кадровые вопросы и не распоряжается финансами своего министерства. Какой смысл приходить в это кресло, если ты не можешь полноценно руководить отраслью?" – заявил кардиохирург.

Гость ток-шоу отметил: "Кроме всего прочего, я считаю, что прийти на этот пост должен человек-администратор, в своей душе - администратор и по своему складу администратор, который прошел путь от практикующего доктора, и со всеми ступеньками, включая замминистра, первый замминистра, потом министр. И на каждой ступеньке он должен быть отличником. Если он на этих ступеньках был троечником, то на следующую ступеньку его нельзя ставить. У нас иногда на пост министра (я сейчас не имею в виду сегодняшнего министра...), я имею в виду предыдущие команды, которые там по три года сидели, полные, извините, бездари, без всякого образования, без всякой подготовки, которые, приехав в чужую страну, вдруг решили, что могут руководить в 40-миллионной стране целой медицинской отраслью, не имея вообще никакого опыта. Вот это было страшно".

Напомним, с 1 апреля 2020 года в Украине начался второй этап медицинской реформы.

Ранее тогда еще министр здравоохранения Украины Илья Емец заявлял, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.