ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд коронавируса

Коронавирус SARS-COV-19 Фото из открытых источников

Наибольший показатель заболевших был зафиксирован в Индии

За прошедшие сутки, 8 октября, в мире подтвердили рекордный показатель заражений коронавирусом - 338 779 новых случаев. Об этом пишет BBC News со ссылкой на ВОЗ.

В частности, самый больший показатель заболевших был зафиксирован в Индии - 78 524, на втором месте Бразилия - 41 906, сразу за ней США - 38 904.

Также, в четверг в результате COVID-19 умерли еще 5 514 человек. Таким образом общее число умерших достигло 1,05 миллиона.

Отметим, что прошлый антирекорд был зафиксирован 2 октября. Тогда за сутки заразились 330 340 человек во всем мире.

Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 происходят из-за 10-20% больных человек. По ее словам, распространение болезни происходит "очагами".