ВОЗ выступила за продление карантина в Европе

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Клюге подчеркнул, что для ВОЗ одной из главных задач остается разрыва цепи передачи вируса

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Европе пока не разрешают говорить об ослаблении карантинных мер. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге во время брифинге.

"Темпы распространения (коронавирус – ред.) в Европе до сих большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры – ред.)", - сказал Клюге.

По его словам, в отдельных регионах до сих пор остается высокая вероятность повторной вспышки болезни. В то же время он напомнил, что уже 700 тыс. европейцев стали жертвами COVID-19, а удар по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональных отношениях трудно оценить.

Клюге подчеркнул, что для ВОЗ одной из главных задач остается разрыва цепи передачи вируса.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В то же время в ВОЗ отметили, что в отдельных случаях у людей могут требовать сделать прививку.