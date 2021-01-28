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ВОЗ выступила за продление карантина в Европе

Фото из открытых источников

Клюге подчеркнул, что для ВОЗ одной из главных задач остается разрыва цепи передачи вируса

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Европе пока не разрешают говорить об ослаблении карантинных мер. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге во время брифинге.

"Темпы распространения (коронавирус – ред.) в Европе до сих большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры – ред.)", - сказал Клюге.

По его словам, в отдельных регионах до сих пор остается высокая вероятность повторной вспышки болезни. В то же время он напомнил, что уже 700 тыс. европейцев стали жертвами COVID-19, а удар по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональных отношениях трудно оценить.

Клюге подчеркнул, что для ВОЗ одной из главных задач остается разрыва цепи передачи вируса.

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Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В то же время в ВОЗ отметили, что в отдельных случаях у людей могут требовать сделать прививку. 

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