ВОЗ выступила против возвращения к жесткому карантину
Несмотря на это, в ВОЗ не исключают введения жестких мер в некоторых странах в случае необходимости
Всемирная организация здравоохранения выступила против возвращения стран к жесткому карантину, однако, в организации не исключают такую необходимость в некоторых государствах, если не отслеживать вспышки коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает "РБК-Украина".
Как отмечается, потребность в жестких ограничениях может возникнуть в случае новых вспышек.
"Мы и многие ученые говорили о том, что как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - отметил Майкл Райан.
Кроме этого, он отметил, что в ВОЗ обеспокоены большими кластерами заболевания, когда происходят вспышки и вирус быстро передается, что может вызвать новые очаги COVID-19.
Несмотря на это, в Организации выразили надежду на то, что можно будет избежать второй волны заболевания и возвращения к жесткому карантину.
Напомним, недавно глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни.
Кроме этого, в Организации рассматривают доказательства возможности воздушной передачи коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19.