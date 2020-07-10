ВОЗ выступила против возвращения к жесткому карантину

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Несмотря на это, в ВОЗ не исключают введения жестких мер в некоторых странах в случае необходимости

Всемирная организация здравоохранения выступила против возвращения стран к жесткому карантину, однако, в организации не исключают такую необходимость в некоторых государствах, если не отслеживать вспышки коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, потребность в жестких ограничениях может возникнуть в случае новых вспышек.

"Мы и многие ученые говорили о том, что как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - отметил Майкл Райан.

Кроме этого, он отметил, что в ВОЗ обеспокоены большими кластерами заболевания, когда происходят вспышки и вирус быстро передается, что может вызвать новые очаги COVID-19.

Несмотря на это, в Организации выразили надежду на то, что можно будет избежать второй волны заболевания и возвращения к жесткому карантину.

Напомним, недавно глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни.

Кроме этого, в Организации рассматривают доказательства возможности воздушной передачи коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19.