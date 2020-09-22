ВОЗ сообщает о рекордном росте случаев COVID-19 за неделю

В Украине за сутки обнаружили 2107 новых случаев коронавирус Фото из открытых источников

В частности за последнюю неделю зарегистрировано почти 2 млн новых случаев заболеваний на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте числа случаев коронавірусної инфекции за прошедшую неделю - почти 2 млн больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в отчете ВОЗ.

"В период с 14 по 20 сентября зарегистрировано почти 2 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей и является наибольшим количеством зарегистрированных случаев за одну неделю с начала эпидемии", - говорится в публикации.

Вместе с тем там отметили, что количество новых летальных исходов сокращается. На прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 764 человека, что на 10% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Также в организации сообщили, что прирост новых случаев заражения наблюдался почти во всех регионах мира, кроме Африки. В частности в Европе и Америке количество заболевших COVID-19 увеличилось на 11% и 10% соответственно. На Америку по-прежнему приходится половина всех зарегистрированных случаев заражения и смертей. В США и Бразилии, наиболее пострадавших от пандемии странах, за последнюю неделю скончались более 5 тыс. пациентов с COVID-19.

В Европейском регионе количество заражений и летальных исходов за неделю выросло на 11% и 27% соответственно.

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Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 2 884 новых случая коронавируса, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.