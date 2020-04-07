ВОЗ призвала страны не ослаблять карантинные меры слишком рано

Коронавирус в столице Фото из открытых источников

ВОЗ не имеет общих рекомендаций для стран по смягчению карантина

Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры из-за эпидемиеи коронавируса не снимать их слишком рано. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, передает Reuters

"Одно из самого важного - не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - сказал он.

По словам Линдмайера, Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения меры относительно замедления распространения пандемии коронавируса.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что без агрессивных действий со стороны правительств всех стран в мире от коронавируса могут умереть миллионы людей.