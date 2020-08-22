ВОЗ опубликовала рекомендации по ношению масок детьми: Для кого они обязательны

В организации считают, что маски не нужно носить детям до 12 лет

ВОЗ опубликовала рекомендации по ношению масок детьми Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению защитных масок детьми. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что детям в возрасте от 5 до 12 лет носить маски не рекомендовано, поскольку они не всегда используют их правильно. Дети младше 5 лет, по данным ВОЗ, вообще не должны носить маски из соображений их безопасности.

Кроме того, в ВОЗ назвали факторы, на которые необходимо опираться при принятии решения об использовании маски:

уровень распространенности передачи вируса в районе проживания;

способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;

доступ к маскам, а также замена их в школах и службах по уходу за детьми;

потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие и тому подобное.

Что касается правил ношения масок, то они одинаковы как для детей, так и для взрослых. В частности, перед одеванием маски следует в течение 20 секунд обрабатывать руки антисептиком или в течение 40 секунд вымыть их с мылом. Маска должна быть нужного размера и закрывать нос, рот и подбородок ребенка.

Кроме того, в ВОЗ советуют научить детей правильно носить маску, в том числе, не трогать ее переднюю часть, не стягивать маску под подбородок и не засовывать ее в рот. Дети должны хранить маску в сумке или контейнере и не передавать маску другим.

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Напомним, недавно в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса. В частности, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в организации рассчитывают на завершение эпидемии COVID-19 менее, чем за два года.