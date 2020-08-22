ВОЗ опубликовала рекомендации по ношению масок детьми: Для кого они обязательны
В организации считают, что маски не нужно носить детям до 12 лет
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению защитных масок детьми. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что детям в возрасте от 5 до 12 лет носить маски не рекомендовано, поскольку они не всегда используют их правильно. Дети младше 5 лет, по данным ВОЗ, вообще не должны носить маски из соображений их безопасности.
Кроме того, в ВОЗ назвали факторы, на которые необходимо опираться при принятии решения об использовании маски:
- уровень распространенности передачи вируса в районе проживания;
- способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;
- доступ к маскам, а также замена их в школах и службах по уходу за детьми;
- потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие и тому подобное.
Что касается правил ношения масок, то они одинаковы как для детей, так и для взрослых. В частности, перед одеванием маски следует в течение 20 секунд обрабатывать руки антисептиком или в течение 40 секунд вымыть их с мылом. Маска должна быть нужного размера и закрывать нос, рот и подбородок ребенка.
Кроме того, в ВОЗ советуют научить детей правильно носить маску, в том числе, не трогать ее переднюю часть, не стягивать маску под подбородок и не засовывать ее в рот. Дети должны хранить маску в сумке или контейнере и не передавать маску другим.
Напомним, недавно в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса. В частности, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в организации рассчитывают на завершение эпидемии COVID-19 менее, чем за два года.