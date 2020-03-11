ВОЗ объявила пандемию коронавирус в мире

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В организации обеспокоены тревожными уровнями бездействия

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирус в мире. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на брифинге.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - сообщил Гебреєсус.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявлял, что угроза пандемии коронавирус COVID-19 становится реальной.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.

К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено.

Сейчас в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.