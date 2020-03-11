ВОЗ объявила пандемию коронавирус в мире
В организации обеспокоены тревожными уровнями бездействия
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирус в мире. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на брифинге.
"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - сообщил Гебреєсус.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/aPFXT3ex5y— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявлял, что угроза пандемии коронавирус COVID-19 становится реальной.
Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.
Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.
Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.
К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено.
Сейчас в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.