ВОЗ обновила рекомендации относительно использования медицинских и тканевых масок
В то же время гражданам не рекомендуют носить маски с клапанами
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает на своей странице в Facebook ВОЗ в Украине.
Как отмечается, тканевые (немедицинские) маски рекомендовано носить:
- Внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
- В достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться по меньшей мере 1,5 метра от других.
- В магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т. д, если дистанция минимум в 1,5 метра невозможна.
- На рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом, если невозможно держаться по меньшей мере 1,5 метра от других.
Что касается медицинских масок, то в ВОЗ рекомендуют их носить:
- Везде, где невозможно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра, людям, которые имеют более высокие риски развития тяжелого течения COVID-19, а именно:
- людям старше 60 лет
- людям с хроническими болезнями
- Везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, независимо от того есть симптомы или нет, а также тем, кто ожидает результата тестирования.
Также в ВОЗ пояснили, стоит ли носить маски во время занятий спортом. Так организация не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию.
При этом стоит соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение. Особое внимание стоит уделять дезинфекции поверхностей, которых часто касаются.
Кроме этого, ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, поскольку клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.
Как отмечается, только маска не может защитить от вируса, поэтому важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение.
Напомним, ранее в ВОЗ предупредили, что отдыхающие рискуют заразиться коронавирусом во время отдыха на горнолыжных курортах, однако катание на лыжах не оказывает существенного влияния на распространение COVID-19.