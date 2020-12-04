ВОЗ обновила рекомендации относительно использования медицинских и тканевых масок

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В то же время гражданам не рекомендуют носить маски с клапанами

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает на своей странице в Facebook ВОЗ в Украине.

Как отмечается, тканевые (немедицинские) маски рекомендовано носить:

Внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

В достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться по меньшей мере 1,5 метра от других.

В магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т. д, если дистанция минимум в 1,5 метра невозможна.

На рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом, если невозможно держаться по меньшей мере 1,5 метра от других.

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Что касается медицинских масок, то в ВОЗ рекомендуют их носить:

Везде, где невозможно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра, людям, которые имеют более высокие риски развития тяжелого течения COVID-19, а именно:

людям старше 60 лет людям с хроническими болезнями

Везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, независимо от того есть симптомы или нет, а также тем, кто ожидает результата тестирования.

Также в ВОЗ пояснили, стоит ли носить маски во время занятий спортом. Так организация не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию.

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При этом стоит соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение. Особое внимание стоит уделять дезинфекции поверхностей, которых часто касаются.

Кроме этого, ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, поскольку клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.

Как отмечается, только маска не может защитить от вируса, поэтому важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение.

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили, что отдыхающие рискуют заразиться коронавирусом во время отдыха на горнолыжных курортах, однако катание на лыжах не оказывает существенного влияния на распространение COVID-19.