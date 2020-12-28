ВОЗ о вакцинации в мире: Пока рано говорить о победе над коронавирусом

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В ближайшем будущем коронавирус сохранится, но распространение будет находиться на низком уровне

Начало массовой вакцинации в мире является важным шагом в борьбе с коронавирусом, однако говорить о полной победе над пандемией COVID-19 преждевременно. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в Женеве.

Как пояснил представитель ВОЗ, высокая эффективность вакцин не является залогом ликвидации коронавирус и пока неизвестно, сможет ли мир добиться такого охвата вакцинации, чтобы полностью избавиться от этого вируса. Также в ВОЗ пока не знают, как вакцинация влияет на передачу коронавирус.

"Наиболее вероятный вариант развития событий на ближайшее будущее, что коронавирус сохранится, но его распространение будет находиться на низком уровне. Пока мы не можем выйти на полную ликвидацию", - подчеркнул Райан.

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Ранее сообщалось, что во время кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную.