ВОЗ не исключает, что жертвами COVID-19 станут 2 млн человек

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Вероятно, что до изобретения вакцины может пройти еще 9 месяцев

От коронавируса в мире умерли почти один миллион человек, однако эта цифра может увеличиться до двух миллионов. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавируса умер 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время умрет еще 1 млн человек", - заявил он.

При этом Райан добавил, что сейчас многое можно сделать, чтобы спасти жизни людей.

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Напомним, в течение последних суток в Украине было подтверждено 3 565 новых случаев коронавирусом, 70 человек умерли 1 675 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 3 827 человек, выздоровел - 85 133.