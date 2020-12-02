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ВОЗ изменила правила ношения масок

Медицинская маска

 Фото из открытых источников

Поэтому ужесточаются правила ношения масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ужесточила правила ношения масок во время пандемии CОVID-19. Теперь маски рекомендуется носить и вне помещений при определенных условиях. Об этом говорится в опубликованных рекомендациях на сайте ВОЗ.

В обновленном пособии говорится, что необходимо носить защитные маски и вне помещений, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр.

В помещениях школы и магазины - также необходимо носить маски, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. В плохо проветриваемых зданиях следует оставаться в маске независимо от возможности соблюдать дистанцию.

Обновленные правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. А группы риска, в том числе пожилые люди, тоже должны носить маску при невозможности соблюдать дистанцию.

ВОЗ не рекомендует носить маски детям до пяти лет. А дети в возрасте от 6 до 11 лет должны иметь маску в зависимости от умения обращаться с ней и с учетом эпидемиологической обстановки.

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Ранее сообщалось, что в автобусе сообщением "Ковель-Луцк" две пассажирки подрались из-за отказа одной из них надеть маску.

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