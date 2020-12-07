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ВОЗ дала рекомендации, как не заболеть COVID-19 во время новогодних праздников

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 Фото из открытых источников

Глава организации призывает оставаться дома и избегать мест скопления людей

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям на новогодние-рождественские праздники остаться дома и провести эти дни в кругу семьи, а также стоит отказаться от мест скопления людей. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в своем Twitter.

"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за COVID-19 праздники пройдут не такими, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их праздновать", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, лучше всего отказаться от путешествий на новогодние праздники и отмечать их дома. Не стоит также приглашать большие компании к себе домой в целях безопасности.

"Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, сохраните дистанцию и наденьте маску", - добавил Гебреисус.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве культуры Украины приняли решение об ограничении количества людей во время религиозных служб и праздничных мероприятий. В связи с большим количеством инфицированных коронавирусом в стране было принято решение разрешить проведение культурных и религиозных мероприятий, в которых участвует до 20 человек.

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