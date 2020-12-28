Вопрос о языке следует ставить тогда, когда ВВП на душу населения составит хотя бы $10 тыс., – Скаршевский

Виктор Скаршевский Скріншот із відео

Тогда язык не разделит, убежден эксперт

Языковой вопрос в Украине следует ставить тогда, когда ВВП на душу населения составит хотя бы 10 тысяч долларов и граждане не будут думать о том, как прожить до следующего месяца на мизерную пенсию, или о том, насколько правительство снова повысит тарифы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость ток-шоу отметил, что Основным законом определено, что украинский язык является государственным, поэтому те, кто пошел в политику или власть, должны им пользоваться.

"Есть статья 10 Конституции, где написано, что единственный государственный язык - украинский язык, и все. Точка. Если ты пошел в политику, если ты пошел в государственые органы власти, изучи и говори по-украински. Если ты вне власти, говори на том языке, который тебе родной. ...Возможно, его (вопрос о языке. - Ред.) нужно будет поставить, но тогда, когда хотя бы ВВП на душу населения в украине будет 10 тысяч долларов. Хотя бы! Хотя бы в три раза больше у нас будет денег, в три раза лучше будут жить люди, которые не будут думать, а что же нас разделяет. тогда язык не разделит. Тогда они сыто, по-багатому где-нибудь соберутся и будут думать, на каком языке нам сегодня поговорить, а не как нам прожить до следующего месяца на ту мизерную пенсию и насколько опять наше правительство повысит тарифы, как, например, с 1 января на электроэнергию, газ уже поставил рекорды, цены на природный газ для населения уже до 12 грн дошли сейчас", – отметил Виктор Скаршевский.

Напомним, недавно Тарас Кремень назвал сферы, которые с 16 января должны перейти на украинский язык. По его словам, переход будет касаться сферы торговли, а также образовательных, социальных услуг и медицинского обслуживания.

Следует отметить, что Тарас Кремень предложил украинцам оставлять записи о нарушении языкового законодательства в книгах жалоб и предложений.