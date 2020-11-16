Вопрос на тысячу гектаров: Имя судьи КСУ Филюка всплыло в уголовном деле о завладении госугодьями

Национальная полиция расследует несколько уголовных производств о завладении почти 1000 га особенно ценных земель сельскохозяйственного назначения в Волынской области, ориентировочной стоимостью 55 млн грн.

Угодья путем сложных махинаций изъяли у ГП "Победа" НААН Украины и передали Бакивцевской сельраде Луцкого района Волынской области. В дальнейшем ее планировали распределить на подставных лиц и предприятие, подконтрольное судье Конституционного суда Украины Петру Филюку. До этой должности он почти 15 лет руководил Апелляционным судом Волынской области и по показаниям фигурантов дела является вдохновителем сложной схемы по хищению госземель.

В деле фигурируют агропроизводители, служебные лица сельрады и Госгеокадастра, нотариусы и судьи. На последних до сих пор оказывает влияние Филюк и свежие решения, которые не позволяют вернуть земли государству, принимала в том его племянница – Татьяна Филюк, судья Луцкого межрайонного суда Волынской области.

История началась еще в 2016 году, когда при обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, "потерялся" оригинал государственного акта на землю ВЛ № 11 от 25.03.1994 г., выданный ГП "Победа".

После этого чиновники Бакивцевского сельского совета с нарушением действующего законодательства и без согласования с облгосадминистрацией подготовили новые генпланы сел Бакивцы и Озеряны, включив туда границы сельхозугодьев ГП "Победа" и 23.12.2016 г. прияли их решением сессии. Полгода спустя архитектурно-градостроительный совет Волынской ОГА принял решение отклонить их в связи с необоснованным и радикальным расширением границ этих населенных пунктов.

Потом начались судебные тяжбы, которые одну за другой госпредприятие проигрывало. А в начале 2020 году Нацполиция зарегистрировала три уголовных производства, которые впоследствии были объединены в одно - №12020030000000010 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 та ч.3 ст.365-2 ККУ по признакам злоупотребления служебным положениям чиновниками Бакивцевского сельсовета, Волынского регионального филиала ГП "Центр ГЗК", Главного управления Госгеокадастра в Волынской области, нотариусом, судьями и другими лицами. Согласно фабуле дела, они с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, на основании подделанных документов инвентаризации земель, зарегистрировали в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество коммунальную форму собственности на земли, площадью 970 га, которые находятся в постоянном пользовании ГП "Победа".

Чтобы обеспечить возвращение земель в госсобственность, правоохранители трижды с июня по сентябрь обращались в Луцкий межрайонный суд и Апелляционный суд Волынской области с ходатайством о наложении временного ареста на участки, но суды отказывали. Такая "принципиальность" судов стала понятна в ходе допросов свидетелей по делу, когда выяснилось, что дирижером всего это действа является судья КСУ Петр Филюк, а земля готовится для передачи в пользование ТОВ "УкраинаБаив" и распределению на подставных лиц.

Дело даже пришлось передать на расследование в другую область, чтобы Филюк, расставивший на Волыни везде своих людей, не мог влиять на следствие.

2 ноября 2020 года Королевский районный суд Житомирской области всё же принял решение про арест земельных участков. Но фактически их опять не арестовали. Решение до сих пор не разместили в открытом доступе на портале Госреестра судебных решений, а это обязательное условие для внесения сведений в реестр запретов на отчуждение недвижимого имущества.

Такое затягивание понятно, интересанты ждут решение апелляционной инстанции, чтобы отменить арест. Как уже однажды было в Волынской области по аналогичному расследованию СБУ.

Снятие ареста уже с нетерпением ждет и. о. начальника Госгеокадастра Волынской области Николай Заика, чтобы быстро согласовать техническую документацию на раздел этих участков. Ведь Заика – сосед судьи Филюка, и будучи главой Апелляционного суда Волынской области Петр Филюк неоднократно блокировал получение правоохранительными органами разрешений на проведение оперативно-технических мероприятий в отношении Заики, который фигурировал в делах о коррупции.