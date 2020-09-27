"Вопиющая ситуация": Зампред избирательной комиссии рассказала о грубых нарушениях главы избиркома при отказе ОПЗЖ в регистрации в Николаеве

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Председатель городской территориальной избирательной комиссии в Николаеве Татьяна Павлова допустила грубые нарушения регламента, не дав ознакомиться с регистрационными документами кандидатов на местных выборах другим членам комиссии.

Об этом заявила Ирина Пономаренко, зампредседателя Николаевской городской территориальной избирательной комиссии в эфире телеканала NEWSONE.

"Мы сегодня стали свидетелями вопиющей ситуации - что голова нашей комиссии не давал ознакомиться с документами членам комиссии на протяжении трех дней. Сколько люди ни просили ознакомиться с документами, она ничего не давала и ничего не разрешала.

Согласно законодательства, каждый член комиссии имеет право для ознакомления со всеми документами, поступающими в комиссию. 24-го числа закончилась подача документов на регистрацию кандидатов в депутаты и на городских голов, но сегодня перед началом нашего заседания наши члены комиссии попросили в очередной раз ознакомиться с документами, которые подали члены партий, но голова так и не дала, не разрешила никому посмотреть ничего", - отметила Пономаренко.

"И когда стали выносить решение про регистрацию, оказалось, что отказывают в регистрации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". На каком основании? Якобы не выдержана гендерная квота. Хотя, насколько нам всем известно, гендерную квоту просчитывали непосредственно при приемке документов", - добавила она.

По ее словам, также были нарушения при получении документов.

"Дальше было сказано, что не подавали вовремя сообщение о проведении нашей конференции. Хотя в журнале регистрации записано, что такое сообщение было, и куда оно исчезло — неизвестно. В конечном итоге, спустя три часа после того как попросили документы, принесли эти документы, б-г знает, откуда, из какой комнаты, и они оказались не в том состоянии, в котором их принимали. Документы оказались без папок, в разорванном виде, в разобранном, неизвестно, какие там списки", - подытожила зампред избирательной комиссии.