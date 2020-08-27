Волошин: Мы будем просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал расстрел автобуса активистов организации "Патриоты – За жизнь" под Харьковом.

"Это колоссальная трагедия. Они постоянно угрожают ведущим, политикам. Я всегда им говорил, что если они хотят получить реальную гражданскую войну, они ее получат. Сегодня они сделали еще один очень опасный шаг в сторону гражданской войны. Это нужно всем осознавать", – отметил он.

Нардеп добавил, что если ближайшие часы организаторы не будут арестованы, как минимум без залога посажены на время следствия в СИЗО, то что останется делать, кроме как соответствующим образом реагировать.

"Я со своей стороны уже проинформировал все ключевые западные посольства в Киеве и прямо написал своим американским коллегам, что такая ситуация, вот видео и фотографии раненых людей, гильзы от автомата, расстрелянный автобус. Ставьте вопрос перед властью, что с этим надо что-то делать или будет очень плохо всем. Естественно, мы будем этот вопрос поднимать и в ближайшие дни, на следующей неделе начинает работать Европарламент, на уровне Европарламента, чтобы Нацкорпус наконец, давно заслуживает, был признан террористической организацией", – добавил Волошин.

Ранее в Киеве вооруженные представители "Нацкорпуса" и "Азова" совершили нападение на регионального руководителя гражданского движения "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева.