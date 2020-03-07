Волошин: Минздрав уже сообщил Разумкову, что никакого короновируса у меня нет - результаты тестов негативные

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин здоров, - его тесты на коронавирус оказались негативными.

Об этом сам оппозиционный политик заявил в эфире телеканала NEWSONE.

"Господин Разумков контролировал эту ситуацию, держал на контроле и вот примерно в 19:00 мне перезвонил и сказал, что ему сообщили из Минздрава, потом я с ними тоже общался напрямую, что результаты тестов негативные, никакого коронавируса у меня нет и я абсолютно здоров", - отметил Волошин.

"И хотя я восемь дней назад действительно встречался со своим французским коллегой, уважаемым депутатом от правоцентристской партии "Республиканцы" Жаном-Люком Райтцером, который сейчас находится в больнице с коронавирусом, это факт, но никаких симптомов, даже малейшего кашля у меня не было и нет, как видите. Поэтому анализы я сдавал исключительно, чтобы быть уверенным", - добавил политик.

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Олег Волошин убежден, что информацию о том, что он якобы инфицирован COVID-19, распространили его политические оппоненты.

"Во-первых, никто не сообщает имя человека, в то время как мое имя на каждому углу было сообщено... То что не позволил им устроить цирк в Верховной Раде, как хотели некоторые представители фракций "Голос" и "Европейская солидарность", явно манипулируя, пытаясь создать волну негативную лично против меня и против нашей партии...", - подчеркнул нардеп.

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По его словам, из-за дезинформации больше всего пострадала его семья.