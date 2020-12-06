Волонтеры запустили в небо над ОРДО огромный флаг Украины. Фото и видео

По информации очевидцев, в ответ на это незаконные вооруженные формирования применили оружие

Запуск флага Украины над ОРДО Facebook / Влад Иванов

Украинские волонтеры сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных сил запустили с помощью шариков огромный флаг Украины в сторону временно неподконтрольной Горловки Донецкой области. Об этом сообщил волонтер Влад Иванов в Фейсбук.

Отмечается, что в связи с поломкой машины волонтеров маршрут был изменен, поэтому флаг подняли именно в небе над Горловкой. Кроме того, активисты прикрепили 10 тысяч листовок с поздравлением ко Дню Вооруженных сил Украины.

Как впоследствии добавил Иванов, члены незаконных вооруженных формирований в ответ на акцию волонтеров применили оружие. "Сначала орки наблюдали за нашим флагом, потому что был приказ не стрелять, но потом нервы не выдержали и начали гасить в небо из всего оружия, что у них была! Вот как они реагируют на украинские символы", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в День Вооруженных сил президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на линии разграничения в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области. Президенту подарили инсталляцию из осколков снарядов противника.