Волонтеры для "опроса Зеленского" стоят восле 55% участков, – ОПОРА

Бланк "опросника" от президента Украинская правда

По данным организации, погрешность на опросе составляет 4%

Волонтеры, которые проводят опрос от президента Украины Владимира Зеленского, присутствуют около 55% избирательных участков. Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Фейсбук.

По расчетам организации, погрешность исследования таким образом составляет 4%. "Гражданская сеть ОПОРА исследовала, возле какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводит опрос от президента. По состоянию на этот час возле 55% участков они есть, 45% - нет. Погрешность национального исследования - 4%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество участков такими интервьюерами покрыто на юге (78,65%), а наименьшее – на Западе (37,81%). При этом в центре волонтеры стоят около 55,79% участков, а на востоке Украины – около 56,87%.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что за последние несколько часов к правоохранителям поступили четыре заявления, что волонтеры на Всеукраинском опросе работают за деньги. Сейчас полицейские проверяют информацию.