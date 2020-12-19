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Военный оркестр США "Щедриком" поздравил украинцев с зимними праздниками. Видео

Военный оркестр США Скриншот из видео

Песню украинского композитора исполнил американский оркестр Военно-воздушных сил

Оркестр Военно-воздушных сил США поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством, исполнив песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба посольства США в Украине в Фейсбук.

Со словами поздравления и историей песни выступила подполковник Кристина Мур Уррутия, руководительница оркестра ВВС США в Европе.

"Когда в 1921 году Украинский национальный хор посещал с концертными гастролями Соединенные Штаты, американского хорового дирижера Петра Вільговського захватила одна из их песен — "Щедрик" — украинская новогодняя песня-колядка композитора Николая Леонтовича. Вильговский говорил, что украинская песня напоминала ему колокола, и он решил перевести ее на новую версию на английском языке, которую бы исполняли во время рождественских праздников. Сегодня Carol of the Bells / "Колядка колоколов" — одна из самых известных и любимых рождественских песен в США", – сказала руководитель оркестра.

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