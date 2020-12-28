Военный эпидемиолог Кравченко: Я бы вакцинировался российской вакциной против коронавируса

Сергей Кравченко Фото из открытых источников

Военный эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что привился бы российской вакциной от коронавируса, если бы была такая возможность. Об этом он заявил в интервью изданию "Апостроф".

Отвечая на вопрос, сделал ли бы он эту прививку, Кравченко ответил: "Да, конечно".

Он также напомнил, что украинцы, которые на данный момент находятся в России, уже начали вакцинироваться от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Все граждане Украины, которые находятся в РФ на законных основаниях – имеют вид на жительство, студенческие или рабочие визы, подали заявки в Минздрав РФ. Их учли и включили наших граждан в календарный план вакцинации", – рассказал Кравченко.

Напомним, 6 октября Виктор Медведчук встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поставил вопрос о возможности поставок вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, на территорию Украины для защиты жизни и здоровья украинских граждан. В начале ноября Виктор Медведчук провел еще одну встречу с президентом Российской Федерации В. Путиным, где озвучил просьбу о производстве вакцины "Спутник V" (подтвержденная эффективность которой составляет 95%) на территории Украины.

По итогам встречи с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым Виктор Медведчук заявил, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины возможно на базе харьковского предприятия "БиоЛик".

Однако только от украинских властей зависит, насколько быстро будет запущено производство вакцины в нашей стране.

"Естественно, тут вопрос заключается только за властями Украины, когда будет подано на регистрацию соответствующее заявление, ну и желание властей Украины обеспечить сегодня украинских граждан", – отметил Медведчук.

В свою очередь, предприятие "БиоЛик" заявило о готовности к производству вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в Украине есть возможность производить 700 тысяч доз вакцины от коронавируса в месяц.