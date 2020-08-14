Военный эксперт объяснил, почему в украинских спецслужбах исчезли те, кто противодействовал радикализму

Олег Стариков Скриншот видео

Все среднее звено просто выбросили, отметил Олег Стариков

После 2005 года в украинских спецслужбах начали назначать на высокие должности по политическим мотивам, а все среднее звено начали выбрасывать, разваливая органы, поэтому в 2014 году уже некому было работать с радикалами.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил военный эксперт Олег Стариков.

Эксперт отметил, что ранее спецслужбы работали на выявление и предупреждение, чтобы не было радикализма со стороны протестующих, которые выходят на митинги. Поэтому, говорит он, Оранжевая революция прошла для общества мирно. Олег Стариков заметил, что на самом деле так произошло благодаря работе спецслужб. Гость студии также напомнил, что после 2005 года в украинских спецслужбах начали назначать на высокие должности по политическим мотивам, а все среднее звено начали выбрасывать, разваливая спецслужбу.

"Таким образом все среднее звено уволили. Остались лейтенанты, то есть опера, и высший состав. Высший оперативный состав не работает с оперативными источниками, он только определяет политику, а оперативных работников никто не научил. И к такому пришло к 2014 году, когда надо было выявлять, работать с радикалами и с экстремистами, уже не было тех, кто начал работать. И были факты предательства", - отметил Олег Стариков.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что предыдущая власть готовится реализовать государственный переворот на День Независимости.

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