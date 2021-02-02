Военный эксперт назвал основную цель легализации оружия в Украине

Юрий Дудкин Фото из открытых источников

Пример США в вопросе легализации оружия в Украине очень неуместен, так как в Америке существует культура поведения с оружием

Поскольку власть не может навести порядок с тысячами незаконных стволов и взрывных устройств, которые находят на руках людей, она пошла по пути наименьшего сопротивления - хочет принять законопроект о легализации огнестрельного оружия.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам деятельности правоохранительных органов 20 января рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия.

"Главная задача власти – легализовать миллионы незаконных стволов. Легализовать! Любым методом", - подчеркнул Юрий Дудкин.

Вместе с тем он добавил, что пример США в вопросе легализации оружия в Украине очень неуместен, так как в Америке за 300 лет люди научились культуре поведения с оружием.

"Вот разные организации, левые организации, они выходят на улицу с оружием, демонстрируя, что оно у них есть, но они при этом его не применяют. Тем более, к силовикам. То есть это говорит о культуре. Пусть она стоит за гранью закона, но она существует. Конечно, перестрелки в школах – не редкость, но это делают, как правило, психически нездоровые люди. Надо это принимать во внимание. Но почему считают, что у нас в Украине нет таких людей? То есть гарантировать, что кто-то не выстрелит на киевской улице и кого-то не убьет, это равно нулю", - сказал Юрий Дудкин.

Он считает, что действующая власть не сможет изъять тысячи стволов, которые с 2014-го года свободно "гуляют на руках у людей", чтобы их узаконить. Также это касается и взрывных устройств, которые незаконно вывезены из зоны АТО.

"Власть бессильна в этом вопросе, поэтому пошла по пути наименьшего сопротивления", – прокомментировал гость ток-шоу.

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Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил властям вынести на референдум вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия в Украине. По его словам, вероятность случайных смертей главным аргументом против легализации оружия.