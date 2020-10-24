Военные медики будут получать премии за лечение больных COVID-19, – Минобороны

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Первые денежные выплаты должны поступить уже в ноябре

Военные медики ежемесячно будут получать премии за лечение больных коронавирусной болезнь. COVID-19. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее из-за пробелов в нормативной базе военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300 процентов заработной платы, которая, в соответствии с решением Кабмина, должна начисляться работникам учреждений здравоохранения Минобороны во время пандемии COVID-19.

В связи с этим было принято решение выплачивать военным медикам денежные премии в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ, в том числе, из фонда министра обороны. "Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года", – говорится в сообщении.

Известно, что первые премии по этому решению выделят уже в ноябре. Выплаты будут осуществлять по месту пребывания военнослужащих на денежном обеспечении, а в приказе будут указывать количество суток, фактическое время выполнения военнослужащим задания и размер премии.

Как сообщают в Минобороны, основанием для поощрения военнослужащих является справка учреждения здравоохранения с информацией о поденного учета. В ней будет указываться фактическое время выполнения работ по лечению больных COVID-19 и отнесения лица к соответствующей категории.

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Напомним, в начале сентября министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что все медицинские работники, работающие с больными коронавирусом COVID-19, получают доплату в размере 300 процентов. Тогда он добавил, что существуют единичные жалобы на невыплату этих средств.