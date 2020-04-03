Военнослужащим из состава ВСУ приостанавливают плановые отпуска на время карантина

Также ограничено предоставление отпусков для сдачи сессии в учебных заведениях

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На время карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 по всей территории государства, ежегодные плановые отпуска для военнослужащих Вооруженных сил Украины приостанавливаются. Об этом рассказал начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Юрий Бобров, сообщает Армия ФМ.

"Согласно решению руководства ВСУ, Генштаба основные отпуска приостановлено в связи с тем, что военнослужащие должны быть в местах выполнения задач и выполнять требования постановлений Кабинета министров Украины, которым введен режим чрезвычайной ситуации. Это делается для того, чтобы не распространять COVID-19", - отметил Бобров.

Он также уточнил, что в настоящее время введены ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях.

В случае, если военнослужащим не на кого оставить детей на период карантина, то вопрос об их отпуске будет решаться командирами воинских частей индивидуально для каждого случая. На законодательном уровне этот аспект не урегулирован.

Отвечая на вопрос, остается ли в период карантина отпуск по семейным обстоятельствам, Бобров отметил, что такие отпуска предоставляются, притом это возможно несколько раз в год, но это решение принимает командир части.

Напомним, у двух военных из состава Вооруженных сил Украины подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.