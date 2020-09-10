Военизированная охрана "Укрзализныци" сопровождает поезда с дубинками и одной парой наручников. Видео

Военизированная охрана "Укрзализныци" Укринформ

Пассажиры положительно воспринимают нововведения компании

После жестокого нападения на пассажирку Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев" АО "Укрзализныця" ввела военизированную охрану в 10 поездах. Способны ли охранники защитить пассажиров и чувствуют ли себя путешественники в безопасности, выясняла DW.

Согласно сообщению, военизированная охрана "Укрзализныци", которая состоит из двух мужчин, заступает на патрулирование ночного поезда "Киев - Покровск" с дубинками и одной парой наручников на двоих. Такие же наряды уже третью неделю работают на десяти украинских маршрутах.

Как отмечается, охранники обходят вагоны поезда минимум каждые два часа, чтобы убедиться, что все пассажиры в безопасности и не нарушают правил.

"У нас четко прописаны полномочия. Они имеют право предупреждать о прекращении правонарушения, а также вызывать полицию и передавать нарушителей сотрудникам полиции", - рассказал заместитель начальника ГУ военизированной охраны "Укрзализныци" Анатолий Троценко.

В то же время, хотя у военизированной военизированной охраны крайне мало полномочий и нет надлежащей подготовки, пассажиры в основном положительно оценивают нововведения "Укрзализныци".

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Напомним, с 25 августа, поезда АО "Укрзализныци" начала сопровождать военизированная охрана. На первом этапе пилотного проекта по охране пассажирских поездов около 40 сотрудников сопровождают 10 пассажирских поездов.

Этому предшествовало событие, которое произошло ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев", где неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой. Кроме того, в связи с избиением женщины ряд работников "Укрзализныци" пообещали уволить.