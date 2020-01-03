Водителей предупредили о тумане и мокром покрытии на дорогах

В Украине на дорогах наблюдается туман Фото из открытых источников

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен

В Украине по состоянию на утро 3 января на большей части территории Украины наблюдается туман, а на дорогах государственного значения влажное, местами мокрое покрытие. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

При этом средняя температура воздуха составляет -2...+1 градуса, на юге +1...+3 градуса по Цельсию.

Однако на перевальных участках дорог осадков не ожидается, состояние покрытия сухое. Температура воздуха составляет примерно -2...-5 градусов.

"На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, закругленных участков", - заверили в Укравтодоре.

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По предварительной информации, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для этого задействовано в работе 464 единицы техники и 594 рабочих.

Напомним, недавно синоптики сообщили, что в январе 2021 года температура воздуха за окном превысит средние многолетние значения, а месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 миллиметров.